البرهان: لا عملية سياسية إلا بعد انتهاء الحرب والجيش سيستمر في القتال ومواصلة الزحف وصولاً إلى مدينة الجنينة





قال القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، إنه “لا يمكن أن تتم أي عملية سياسية قبل إنهاء الحرب في البلاد”.

وأضاف البرهان أمام جمع من جنود الجيش في مدينة مروي بشمال السودان، “لن يكون هناك سلام في السودان إلا بعد انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تمتلكها والانتقال إلى مناطق تقبلها”.

ووجه البرهان انتقادات لمن يتهمون المنتسبين إلى المقاومة بإشعال الحرب، قائلا إن “الحرب أشعلها من حمل السلاح وقتل الأبرياء وشرّد المواطنين من منازلهم”.

وأكد البرهان أن “الجيش سيستمر في القتال ومواصلة الزحف وصولا إلى مدينة الجنينة عاصمه ولاية غرب دارفور”.

الحرة