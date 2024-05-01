تقاضي “تشات جي بي تي” .. 8 صحف أميركية





قدمت مجموعة من الصحف الأمريكية دعوى قضائية ضد شركتي “أوبن آيه آي” و”مايكروسوفت”، متهمة إياهما بسرقة مقالات الأخبار المحمية بحقوق الطبع والنشر بدون إذن، لاستخدامها في تدريب الروبوتات الدردشة الخاصة بهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

تم تقديم الدعوى يوم الثلاثاء أمام محكمة فدرالية في نيويورك من قبل ثمانية صحف بما في ذلك “نيويورك ديلي نيوز” و”شيكاغو تريبيون” و”دنفر بوست”.

وأشار فرانك باين، المحرر التنفيذي لمجموعة “ميديا نيوز آند تريبيون بابلشينغ”، في بيان مكتوب، إلى أنهم “قد أنفقوا مليارات الدولارات على جمع المعلومات ونشر الأخبار في منشوراتهم، ولا يمكنهم السماح لشركتي أوبن آيه آي ومايكروسوفت بالتوسع في قواعد اللعبة عبر سرقة عملهم من أجل بناء أعمالهم الخاصة”.

ورفضت مايكروسوفت التعليق، فيما قالت شركة “أوبن أيه آي” التي تمتلك تطبيق “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي، في بيان، إنها تهتم بدعم المؤسسات الإخبارية.

وجادلت شركات التكنولوجيا بأن الحصول على مجموعات كبيرة من محتوى الإنترنت المتاح للعامة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها محمي بموجب مبدأ “الاستخدام العادل” في قانون حقوق الطبع والنشر الأميركي.

وفي بعض الحالات، نجحت شركات التكنولوجيا في تجنب التحديات القانونية المحتملة من خلال الدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل هذا المحتوى.

ووافقت وكالة أسوشيتد برس العام الماضي على شراكة مع “أوبن أيه آي” إذ ستدفع شركة التكنولوجيا رسوما غير معلنة للوصول لأرشيف الوكالة الخاص بالقصص الإخبارية.

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