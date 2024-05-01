برومو ياسمين عبدالعزيز مع «صاحبة السعادة» تريند رقم 1 على اليوتيوب





تصدر برومو الحلقة القادمة للفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج “صاحبة السعادة” الذي يقدمه الإعلامي إسعاد يونس على قناة “dmc”، قائمة الأكثر رواجًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. ويأتي هذا الترند قبل عرض الحلقة، المقرر لها يومي 6 و7 مايو المقبل.

تصدّر البرومو قائمة التريند في يوتيوب يوم الثلاثاء، ويأتي هذا الإنجاز قبل أيام من بث الحلقة، التي تحتفل فيها إسعاد يونس مع النجمة ياسمين عبدالعزيز بعيد شم النسيم. ومن المتوقع أن تشمل الحلقة على مجموعة من الكواليس والأسرار والحكايات الحصرية التي لم تُكشف عنها من قبل، مما يعد بتقديم مفاجآت مثيرة للمشاهدين.

وكذلك تحتفل ياسمين عبدالعزيز على طريقتها الخاصة مع صاحبة السعادة بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عددا من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صورا وكواليس تعرض للمرة الأولى.

برنامج صاحبة السعادة من إنتاج قناة dmc ويعرض يومي الاثنين والثلاثاء الحادية عشرة مساءً من كل أسبوع.

الوطن نيوز