الأسطورة يعود للحلبة.. تحديد موعد النزال المرتقب بين مايك تايسون و”يوتيوبر”





أُعلن عن النزال المرتقب بين الأسطورة السابقة للملاكمة، مايك تايسون، والملاكم المعروف على منصة يوتيوب، جيك بول، المقرر إقامته في 20 يوليو المقبل، وذلك ضمن نزال احترافي مصنف في فئة الوزن الثقيل.

سيتألف النزال من 8 جولات، كل منها تستمر لمدة دقيقتين، وسيتم حساب نتيجته ضمن سجل كل من اللاعبين. وقد أكد بول على موقع “إكس” أن تايسون ومنصة نتفليكس قد أبدوا استعدادهما لجعل النزال احترافيًا.

ستقام المباراة في ملعب “أي تي أند تي” في أرلينغتون، بولاية تكساس. وقالت إحدى الجهات المنظمة إن تايسون وبول قد وافقا على تلبية متطلبات إدارة التراخيص واللوائح في تكساس لجعل المباراة رسمية.

تايسون، الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، هو بطل الملاكمة الأمريكي السابق، وقد فاز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لأول مرة عام 1986. أما بول، البالغ من العمر 27 عامًا، فهو أحد المشاهير على منصة يوتيوب، ولديه جماهيرية كبيرة في الوسط الرقمي.

وبعد خسارته الكبيرة التي مُنيَ بها أمام جيمس “باستر” دوغلاس عام 1990 في طوكيو، عاد تايسون إلى البطولة العالمية في 1996 لكنه خسر النهائي أمام إيفاندر هوليفيلد.

ويملك بول 9 انتصارات من بينها 6 بالضربة القاضية وخسارة واحدة، ويعود فوزه الأخير إلى الشهر الماضي حين تغلب على رايان بورلند بعد دقيقتين و37 ثانية في الجولة الأولى.

وخسارة بول الوحيدة جاءت بمواجهة البريطاني، تومي فوري، في فبراير 2023 في السعودية.

فرانس برس