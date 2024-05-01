عيساوي: المزاج العام





بذلت قحت قصارى جهدها بأن تمحو آثار الإسلاميين. وأظنها استعانت بالشيطان من أجل تغيير بوصلة الرأي العام. وفي سبيل ذلك لم تترك مسلكا للشيطان وإلا سلكته. ونسيت مكر الله العلي القدير. وسنته الجارية في الكون. وما هي إلا وبضع سنيين حتى استدار المزاج العام لوضعه الطبيعي.

وبفضل الله بدلا من (حرية… سلام وعدالة) وإخواتها تسمع (التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح). واستبدل الشارع أهزوجة جمهورية أعلى العفن (درشونا والبنوت نيام) بأهزوجة (براؤون يا رسول الله).

وهي الآن أصبحت رنين موبايل الشارع. تجدها في حفلات الأعراس وتخريج الجامعات. وغيرها من المناسبات الاجتماعية. وخلاصة الأمر نؤكد بأن ثورة الشعب الحقيقية بدأت ملامحها تظهر. ومهما حاولت قوى البغي والعمالة أن تضع المتاريس أمام تلك الثورة فهي عاجزة.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠