



لا يمكن لعاقل أن يظن أن القوى التي تعادي السودان وعملت على حصاره وإضعافه لسنوات وساهمت بشكل كبير في إيصال البلد إلى النقطة الحالية؛ وهي نقطة لم تكن هذه القوى تحلم بها؛ حرب بين أكبر قوتين عسكريتين تبدأ من قلب العاصمة وتضرب عظم الدولة بعنف وتكاد تعصف بها كليا، لا يمكن لعاقل أن يظن لو للحظة أن ذات هذه القوى التي عملت كل ما في وسعها لتحطيم السودان وإخضاعه والسيطرة عليه حتى أوصلته إلى هذه المرحلة الحرجة ستأتي لتمد يدها لإنقاذه. هذه إما سذاجة أو تواطؤ مع العدو.

لحظة الضعف هي أنسب اللحظات للانقضاض على العدو، وعدونا لن يجد فرصة أفضل من هذه لينقض علينا. ولذلك يجب أن لا نتوقع من الأعداء إلا المزيد من الشر لجني ثمار هذه المراحل الطويلة من التآمر ضد السودان. هم لم يفعلوا كل ما فعلوه لكي يأتوا في النهاية لإنقاذ السودان.

أعداء السودان هم أمريكا وأتباعها من الدول الأوروبية وإسرائيل ووكلاءهم في الإقليم. وهم لن يتركوا السودان وهذه فرصتهم وهي فرصة لن تعوض، لن يجدو السودان في وضع أضعف وأكثر هشاشة مما هو عليه الآن. وهم قد اقتربوا بالفعل من تحقيق أهدافهم ولن يتراجعوا أبدا.

لذلك، ليس أمام السودان سوى الانتصار في هذه الحرب بإرادة شعبه أولا. ويجب علينا تحديد أعداءنا بوضوح وبحسم والتعامل معهم كأعداء. وفي المقابل يجب أن نسعى لبناء علاقات وثيقة لأقصى درجة ممكنة مع أعداء أمريكا والغرب؛ روسيا والصين وإيران وغيرهم، أيضا بوضوح وبحسم.

حليم عباس