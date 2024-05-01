



هل تدري نانسي أى قلب ذلك الذى نحن فيه؟ قلبُ كال من الضغائن والمكائد ماكال قلبُ أحرق أحلامنا وحطم آمالنا وشرد أهلنا وقتل أعذلنا وإنتهك حُرمات بيوتنا وإغتصب حرائر بلادنا …

هل تدري نانسي أيُ قلب ذلك الذي نحن فيه ؟ قلبُ تآمر علينا وقسى على أجيالنا ودمر مستقبلنا وأنهى حياة عملنا وكسر فرحتنا …

هل تدري نانسي بأن شعب السودان أجمع يمغتُ الإمارات ولن يكون في قلبها .. كيف يكون السودان بقلبها وهي ناحرةُ لقلوب الملائين منه …

لن يكون السودان بقلب ( الشر )

أي قلب ذلك الذى نحن فيه بالله عليك

تبيان توفيق

