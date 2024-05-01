رأي ومقالات
هل تدري نانسي أى قلب ذلك الذى نحن فيه؟
هل تدري نانسي أى قلب ذلك الذى نحن فيه؟ قلبُ كال من الضغائن والمكائد ماكال قلبُ أحرق أحلامنا وحطم آمالنا وشرد أهلنا وقتل أعذلنا وإنتهك حُرمات بيوتنا وإغتصب حرائر بلادنا …
هل تدري نانسي أيُ قلب ذلك الذي نحن فيه ؟ قلبُ تآمر علينا وقسى على أجيالنا ودمر مستقبلنا وأنهى حياة عملنا وكسر فرحتنا …
هل تدري نانسي بأن شعب السودان أجمع يمغتُ الإمارات ولن يكون في قلبها .. كيف يكون السودان بقلبها وهي ناحرةُ لقلوب الملائين منه …
لن يكون السودان بقلب ( الشر )
أي قلب ذلك الذى نحن فيه بالله عليك
تبيان توفيق
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