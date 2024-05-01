



الجزاء من جنس العمل، والسفير من جنسية حامل القلم! أقولها لأنني رباطابي، ولكن حتى بيان الخارجية القوي في نقد بريطانيا، جائني من سعادة السفير الحارث الذي يمثل السودان في هذا الموقف والمقام ولن يجد منا هو والبعثة في نيويورك إلا الدعاء بالسند والمدد في إصابة العدو الذي يدعم المليشيا الإرهابية في أم رأسه. ختاما..

بإذن الله سيتخذ السودان القرار بسحب لقب (حامل القلم) من بريطانيا، مع خطاب شكر لها، لا تستحقه، ولكنها الديبلوماسية. وسيكون السفير الحارث هو من يقوم بمهمة نزع اللقب من بريطانيا لصالح روسيا أو الصين، والشعب السوداني ينتظر هذا ويراقب.

مكي المغربي