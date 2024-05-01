غراء .. ماركة (الكوز)!





قدماء الجنجويد يدركون أن (القصة انتهت) بعد أن تخلخل المحيط القبلي العربي من حولهم، وأعاد الخصوم وأهل الثأر تموضعهم، يدركون قدرة الحكومة المركزية على إعادة رسم الملعب.

المطلوب تماسك وانسجام المنظومة الأمنية، وتلاحمها مع الصف الوطني، والكيانات الأهلية، والمبادرات حتى لا تتشرذم الجهود.

الاسلاميين لا رجعوا للسلطة ولا في داعي للجرسة، هم فقط “الغراء اللاصق” للشقوق والفرقات، العدو شال علبة غراء وكشحها وقايل روحو انتهى منهم، بعدها اكتشف إنو في برميل في كل مغلق، وفي مصنع غراء عديل كدا، وما عارف مكانو وين!

مكي المغربي