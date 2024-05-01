



□□ هاكم دي..

□ سنة 96 كنت راكب مواصلات مع دفعتي جايين من النادي بالليل خشينا شارع الموردة في شاب قال اتنشل.

المهم السواق قفل الأبواب وأول حتة وقف فيها ارتكاز الاذاعة.

□ نزلوا الركاب كلهم، أنا ودفعتي عرفنا نفسنا للعساكر، ووقفنا علي جنب.

□ المهم ما لقوا ايّ حاجة، الشاب سأل العسكري قال ليهو ديل ما فتشتهم مالك؟ قال ليهو ديل ضباط.

□ نظرات الزول ما ياها! اعتقد إن كان حياً حتي الآن اجزم انه يساوره الشك بأن النشال احدنا.

□□ كسرة..

□ الآن اكبر ثغرة في الأمن في ظل هذه الحرب هي الارتكازات، والتفاتيش بطول البلاد وعرضها.

□ عايزين تسلموا فتشوا العساكر والضباط لطالما ليسوا في مهام رسمية ويستغلون مركبات مدنية.

□ عشان ما يدخلكم شكك زي الشاب اياهو، اجزم انه شاكك في اننا نشلناه.

□ لو في ايّ زول من ركاب الحافلة اياها، وقرأ هذا البوست، والله نحن ما نشلنا زولكم.

□ الأكيد وقع في يد نشال شفت شديد.

خليل محمد سليمان