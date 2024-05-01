عايزين تسلموا فتشوا العساكر والضباط لطالما ليسوا في مهام رسمية
□□ هاكم دي..
□ سنة 96 كنت راكب مواصلات مع دفعتي جايين من النادي بالليل خشينا شارع الموردة في شاب قال اتنشل.
المهم السواق قفل الأبواب وأول حتة وقف فيها ارتكاز الاذاعة.
□ نزلوا الركاب كلهم، أنا ودفعتي عرفنا نفسنا للعساكر، ووقفنا علي جنب.
□ المهم ما لقوا ايّ حاجة، الشاب سأل العسكري قال ليهو ديل ما فتشتهم مالك؟ قال ليهو ديل ضباط.
□ نظرات الزول ما ياها! اعتقد إن كان حياً حتي الآن اجزم انه يساوره الشك بأن النشال احدنا.
□□ كسرة..
□ الآن اكبر ثغرة في الأمن في ظل هذه الحرب هي الارتكازات، والتفاتيش بطول البلاد وعرضها.
□ عايزين تسلموا فتشوا العساكر والضباط لطالما ليسوا في مهام رسمية ويستغلون مركبات مدنية.
□ عشان ما يدخلكم شكك زي الشاب اياهو، اجزم انه شاكك في اننا نشلناه.
□ لو في ايّ زول من ركاب الحافلة اياها، وقرأ هذا البوست، والله نحن ما نشلنا زولكم.
□ الأكيد وقع في يد نشال شفت شديد.
خليل محمد سليمان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة