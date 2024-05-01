



كيف تصبح مفكرا عظيما وكاتبا نحريرا ورجلا وطنيا وعالما ودهقونا سياسيا في خطوتين:

١- كن مع قحت(اسم الدلع تقدم)، ولا تختلف معهم، ولا تفكر دونهم، دعهم يرسمون لك كل شيء.

وتعلم منهم: الكتابة والسياسة، ونظرتك للعالم وطرائق التنفس والإخراج؛ لأنهم وحدهم يمتكلون الحقيقة المطلقة وعلم اليقين.

١- إياك إياك ثم إياك، أن تقل كلمة واحدة يمكن تفسيرها بأنها قد أو ربما تكون ، عن جرائم الجنجويد.

وقل دائما: فعلها افراد يرتدون ملابسهم

قل: إن الجنجويد رسل السلام والمحبة والديمقراطية.

قل: إن لهم أرحم القلوب ولا يدفنون الناس أحياء ولا يغتصبون النساء ولا ينهبون ويسرقون ويقتلون، ولا يحتلون المدن والقرى، وإنهم المنقذ من الكيزان والفيلول، وإن الجنجويد حمام الديمقراطية في الجنة.

بالمناسبة، من الأفضل أكتب ما يمكن وصفي به

الفل بركة ساكن

والفل استخدمها كمفرد فيلول(فلول)

نعم للسلام

عبد العزيز بركة ساكن