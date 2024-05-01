



80% من مصادر البعشوم من قبيلة الرزيقات، لماذا ؟ لأنهم أكثر من عرف وجرب وخبر، ظُلم خشم بيت آل دقلو لهم، ويعلمون أن لا خير في أي امر بقيادة آل دقلو

لا يستطيع أحد إنكار ما فعله آل دقلو في المحاميد،

لا يستطيع أحد انكار ما فعله آل دقلو في أولاد راشد،

لا يستطيع احد انكار ما يفعله آل دقلو الآن في ماهرية جبل أحمر

سبب ربما كثير من الناس لا يعلمه، قال لي احد مصادري، انه يقاتل الآن في صفوف الدعم السريع ليس لأن له قضية او أنه يريد مال، بل هو يخاف اذا لم يقاتل هو وقبيلته الآن، سوف يبطش بهم الدعم السريع مُستقبلاً.

آل دقلو شر مُطلق شوه صورة القبائل التي ينتموا إليها، وادخلوهم في حرب عبثية الخاسر الأكبر فيها تلك القبائل التي خسرت أغلب رجالها، ولا نعرف ما سيكون مصير آلاف الارامل والأيتام وأصحاب الإعاقة الدائمة من الرزيقات.

لكن الأكيد أن القوني دقلو وموسى دقلو وزوجاتهم يقرأون هذا البوست في الإمارات في انتظار شحنات الدهب لجعل رقية وجدة يتسوقن في أوبرا هاوس ومولات الإمارات ثم ارسال بعض المُسيرات منتهية الصلاحية مما يتبقى من أموال الذهب ذهب ارسلته لهم انت يا مسكين وانت تقرأ البوست وتنظر للسماء خوفاً من “الزنانة”.

البعشوم