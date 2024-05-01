‏‏خالد الإعيسر: مرحباً بروسيا!





‏أطراف إقليمية ودولية كثيرة تآمرت وشاركت فعلياً في الحرب على السودان وشعبه، وذلك بالدعم العسكري أو المادي أو الدبلوماسي أو الإعلامي.

‏وأطراف أخرى تزعم أنها تدعي الحياد “ظاهرياً”، لكنها تعمل في الخفاء على دعم ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

‏ولهذا أسمينا هذه الحرب “أم المعارك السودانية”، وذلك يقيناً وإلماماً بأبعاد هذه المؤامرة الدولية الخبيثة.

‏السودان لن ينتظر إذناً من أي جهة إقليمية أو دولية كانت لتحدد خياراته، وشكل علاقاته الجديدة مع الدول التي ساندته في معركته المصيرية ضد أعدائه.

‏مرحباً بزيارة المبعوث الروسي الخاص إلى إفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف إلى السودان، ونعم لتعزيز العلاقات الإستراتيجية السودانية الروسية حتى تصل إلى مرحلة جديدة ومتقدمة.

‏خالد الإعيسر