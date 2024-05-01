خالد الإعيسر: مرحباً بروسيا!
أطراف إقليمية ودولية كثيرة تآمرت وشاركت فعلياً في الحرب على السودان وشعبه، وذلك بالدعم العسكري أو المادي أو الدبلوماسي أو الإعلامي.
وأطراف أخرى تزعم أنها تدعي الحياد “ظاهرياً”، لكنها تعمل في الخفاء على دعم ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
ولهذا أسمينا هذه الحرب “أم المعارك السودانية”، وذلك يقيناً وإلماماً بأبعاد هذه المؤامرة الدولية الخبيثة.
السودان لن ينتظر إذناً من أي جهة إقليمية أو دولية كانت لتحدد خياراته، وشكل علاقاته الجديدة مع الدول التي ساندته في معركته المصيرية ضد أعدائه.
مرحباً بزيارة المبعوث الروسي الخاص إلى إفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف إلى السودان، ونعم لتعزيز العلاقات الإستراتيجية السودانية الروسية حتى تصل إلى مرحلة جديدة ومتقدمة.
خالد الإعيسر
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة