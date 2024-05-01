🔴بالمنطق البسيط





▪️ لو كان جماعة #قحت المركزي قد أدانوا الدعم السريع لاستنفاره المرتزقة الأجانب ( لا المواطنين الذين استنفرهم )، ذات إدانتهم للجيش لاستنفاره المواطنين، لا تنقص ولا تزيد، وهاجموا المرتزقة ذات هجومهم على المواطنين المستنفرين، لا ينقص ولا يزيد، فستحمل هذه المساواة انحيازاً نسبياً للدعم السريع في قضية جلبه المرتزقة وللمرتزقة أنفسهم بسبب الفرق الكبير بين استنفار مواطنين واستجلاب مرتزقة، وبين عمل المستنفرين في التأمين والتحرير والحراسة، وعمل المرتزقة في التخريب والنهب والاستباحة .

▪️ولو كانوا قد أدانوا الدعم السريع لاستنفاره المرتزقة الأجانب إدانة أقل من إدانتهم للجيش لاستنفاره المواطنين، وهاجموا المرتزقة هجوماً أقل من هجومهم على المواطنين المستنفرين، فسيحمل عدم المساواة هذا انحيازاً نسبياً أكبر للدعم السريع في قضية #المرتزقة وللمرتزقة أنفسهم .

▪️أما وإنهم قد خصصوا كل إداناتهم فيما يخص الاستنفار للجيش ولمستنفريه، ولم يمسوا #الدعم_السريع بكلمة فيما يخص جلبه المرتزقة، ولم يمسوا المرتزقة بكلمة، فإن الأمر يتعدى الانحياز النسبي إلى الانحياز المطلق – الذي لا يكدره تحفظ ولو بأقل مستوياته – للدعم السريع في قضية المرتزقة، وللمرتزقة أنفسهم .

🔴حاسِبوا القحاطة بقضية المرتزقة ( جلبهم وأعمالهم ) ذات حسابكم للدعم السريع فموقفهم من القضية لا يختلف عن موقفه .*

#إبراهيم_عثمان