



#النخبة

#رجل_الدولة

يا جماعة قبل استخدام مفردتي نخبة ورجل دولة بالله خلونا نتفق حول المعاني.

الفيسبوك لا يصلح كوسيط لتبادل المعارف لكن في الحد الأدنى فإن استخدام المفردتين يحتاج إلى قدر من المذاكرة والمراجعة مننا جميعاً.

النخبة حسب معرفتي المتواضعة -وهذه مساهمة مني وليست تعريفاً جامعاً مانعاً- تعني قلة من الناس لديها سلطة تفوق الأغلبية. يعني السلطة التي لدي الجنرالات الخمسة وأسامة داوود وحجار والنفيدي وأمين عبداللطيف وآل الميرغني وآل المهدي مثلاً تساوي السلطة التي لدى بقية الشعب السوداني كله.

ناس وجدي صالح ومناع والأصم وياو ياو مثلاً ديل ما نخبة.

النخبة صفة متحركة لدى البعض مثل ضباط الجيش في الرتب العالية الذين يفقدون انتماءهم لها حال تقاعدهم.

رجل الدولة هو السياسي أو الزعيم الوطني صاحب السجل الطويل الممتد في العمل الرسمي للدولة زي إيلا وأحمد هارون ونافع علي نافع وعلي عثمان وعلي كرتي.

هذه صفة غير متحركة وتبقى مع صاحبها.

حمدوك وطه إسحق وخالد تبش وأحمد شموخ وهيثم ود سعاد مثلاً ما داخلين في القصة دي.

رجاء اقتصدوا في توزيع الصفتين ديل

Mohamed Okak