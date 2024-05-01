طبيب مصري يحسم الجدل ويكشف السبب الحقيقي لوفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي





كشف كبير الأطباء الشرعيين الأسبق في مصر الدكتور أيمن فودة، عن السبب الحقيقي لوفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وقال فودة، إن محمد مرسي كان مريضا في الفترة الأخيرة ويعاني من مرض السكري، وفق “صدى البلد”.

وأوضح أن محمد مرسي كان لديه ورم في الدماغ استأصله وكان لديه تصلب بشرايين القلب ومات أمام الناس خلال جلسة محاكمته من جراء الانفعال بسبب السكري والضغط على الأغلب، موضحا أن وفاة مرسي لا يوجد بها تشكيك.

وتابع أن وفاة مرسي داخل المحكمة أثناء محاكمته أكبر دليل على عدم وجود شبهة في وفاته.

المرصد