وزير الخارجية السوداني يلتقي نظيريه السعودي والجزائري





التقى السيد السفير حسين عوض علي وزير الخارجية السوداني على هامش المنتدى الثالث للاقتصاد والتعاون العربي مع آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقد حاليآ بالدوحة التقى السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبحث اللقاء تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين .

كما التقى السيد وزير الخارجية المكلف بالسيد وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية للملكة العربية السعودية ورئيس الوفد السعودي للمنتدى الثالث للاقتصاد والتعاون العربي مع آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشتركَ.

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