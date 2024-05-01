وزير المالية يبحث مع نظيره الجزائري بالرياض التعاون الاقتصادي





في خطوة تعزز التعاون الثنائي بين البلدين، إلتقى د.جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بوزير المالية الجزائري السيِّد لعزيز فايد على هامش إجتماعات مجموعة بنك التنمية الإسلامي في مدينة الرياض.

أسفر اللقاء عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقتصادية والتنموية ذات الإهتمام المشترك، حيث قدم الوزير تقريرًا شاملاً عن الوضع الاقتصادي والسياسي في السودان، معبرًا عن شكره للجزائر على مواقفها الواضحة ضد التدخلات الخارجية وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، اكد د.جبريل على أهمية إستئناف تمويل المشاريع المتعثرة في السودان، بالإضافة إلى دعم مبادرات عدد من الدول لتكوين قرض تجسيري لإزالة المتأخرات واستئناف المساعدات الاقتصادية ، و تعزيز الجهود للاستفادة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا . كما شدد الوزير على ضرورة الاستعانة بخبرات الجزائر في التنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر .

من جانبه، أشاد السيد برعي الصديق محافظ بنك السودان المركزي، بصبر الجزائر على تأخر السودان في سداد مستحقات الوديعة السابقة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف السيد برعي الصديق أنه بعد زيارة الرئيس السوداني للجزائر، تم عقد إجتماع مع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن توريد لحوم من السودان وصياغة شراكة لمراحل الإنتاج وتصدير اللحوم إلى أوروبا.

وأكد السيد برعي الصديق على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الإستثمار في قطاعات مثل التعدين والمعادن وإنشاء مصفاة للنحاس، إلى جانب منح تراخيص للبنوك الجزائرية لفتح فروع في السودان لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين .

من جانبه، عبر وزير المالية الجزائري لعزيز فايد عن أسفه لما يجري في السودان و عبر عن تمنياته أن يعم السلام والاستقرار في السودان ، مؤكداً على دعم الجزائر للسودان في مجلس المحافظين الذي ستترأسه الجزائر في العام المقبل، ومرحبًا بمقترحات السودان لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وختم الوزير الجزائري حديثه بتأكيد أهمية السودان كبوابة لشرق إفريقيا، ووعد بدراسة المقترحات المقدمة من السودان قبل الرد عليها.

الجدير بالذكر أن الوفد السوداني ضم الأستاذ بشار آدم وكيل التخطيط بالمالية و الطاقم الفني بوزارة المالية و التخطيط الإقتصادي.

سونا