شاهد بالفيديو.. “المصباح طلحة المرعب” براؤون يا رسول الله .. شباب سوداني غيور على أرضه وعرضه ودينه





تخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

وقال المصباح ابوزيد طلحة قائد لواء البراء بن مالك إحدى المجموعات الوطنية التي تقاتل مع الجيش السوداني:

“سندفع ضريبة حب هذه الأرض من دمائنا وأجسادنا .. سنزين الطرقات بمواقف الأبطال ونضيء السماء بنجوم من الشباب المخلصين الذين وهبوا الروح الإله .. فقدموا الغالي والنفيس وسطروا الملاحم والمواقف بثبات ويقين وتوكل على الله .. شباب يمهرون بأسمائهم سجل التاريخ الحديث ويعيدون للأذهان تاريخ ظن البعض أنه سيندثر .. تاريخ الشعب السوداني العظيم ..

شباب سوداني غيور على أرضه وعرضه ودينه”.

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رصد وتحرير – “النيلين”