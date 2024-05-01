شاهد بالفيديو ماذا قال قائد لواء البراء بن مالك “المصباح طلحة” في الولاية الشمالية





الديمقراطية دي ما بتجي من بيوت المواطنين، هكذا قال المصباح ابوزيد طلحة قائد لواء البراء بن مالك في حديثه بالولاية الشمالية.

وأضاف المصباح:

إن مشروع استعمار السودان يبدأ بمشروع تقسيمه لذلك سنمزق مشروع تقسيم السودان تمزيقاً..

نختلف حول كل شيء ونتفق في الوطن.

من الولاية الشمالية منطقة السليم سودان واحد موحد يسع الجميع.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”