شاهد بالفيديو ماذا دار بين المصباح طلحة قائد لواء البراء بن مالك والفنان أبو عركي البخيت





قام المصباح طلحة قائد لواء البراء بن مالك بزيارة معايدة للفنان الكبير أبوعركي البخيت، وكتب المصباح في صفحته الرسمية:

معايدة الرمز والقامة الوطنية الفنان والموسيقار الكبير عمنا الأستاذ ( أبوعركي البخيت ) الذي ظل صامدا وباقيا وسط نيران المدافع رافضا أن يترك وطنه أو حتى منزله الصغير ❤️❤️

سؤال مطروح لي كل

فئة من فئة الشعب

بالف سؤال دم اجدادنا

بيحرض فينا على الحرية

وبيذكرنا عشان ما نحافظ

على وحدتنا الوطنية

بس مكتسابتهم بصراعاااتنا وبخلافاتنا

دفناها وبقت منسية

حقو نشوف من وين بتجينا مشاكلنا

ومنو البيعطل حركة شعبنا بالزندية

ونجيبوا ونحاسبوا

بعدالة وبديمقراطية

انا شايف الجوع بيطل

من وقت لاخر

ليه وبلدنااا سهول

اطفال بيتشردوا فى

الطرقات وبياكلوا الذل

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”