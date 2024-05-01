شاهد بالفيديو.. ” خطواتها وهيّ بتعدي ونظراتها.. فيهم تحدّي” هاجر محمد حسن تبكي وتُبكي السودانيين معها في إطلالة جديدة





أشعلت هذه الكلمات “خطواتها وهي بتعدي ونظراتها فيهم تحدّي كلماتها انا حافظاها عندي شعار.. وهوية” تشعل قلوب وأحاسيس الشعب السوداني قبل سنوات، قبل أن تعود لإشعالها من جديد والبلاد تعاني من ويلات الحرب.

استضافت قناة الزرقاء المبدعة “هاجر محمد حسن” صاحبة هذا العمل الفني الأصيل والذي خلد في وجدان الشعب السوداني.

هي جميلة.. لكن قوية

هي بسيطة هي دغرية

هي عظيمة هي حربية

و سودانية..

وبكت هاجر محمد حسن عند ترديدها لعملها “سودانية” بعد تلك الغيبة، وأبكت معها السودانيين في كل مكان.

يا ناس الله عليها

توبها لايق عليها

والحنة اللي في ايديها

سودانية..

قارية الدنيا بعينيها

ماشية وواثقة في مشيها

بتزيد الهمة فيها والحنية

تحت الشمس الشديدة

واقفة ووقفتها عنيدة

حامدة الله اللي بريدها

صادقة ونقية..

وقدمت هاجر محمد حسن أعمال فنية نالت إعجابها خلال الحلقة نالت إعجاب المتابعين، من ضمنها “النبي صلو علي”، “الفرقة نخليها وبلدنا نعليها”.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”