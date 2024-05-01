لاعبة مصرية تُسقط زميلتها خلال سباق.. والسلطات تحقق – شاهد الفيديو





شهدت بطولة مصر للدراجات حادثة مؤسفة، حيث اصطدمت اللاعبة شهد سعيد بزميلتها جنة عليوة خلال منافسات فردي السيدات، في حادث يبدو أنه كان متعمدًا في الأمتار الأخيرة للسباق.

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اللاعبة شهد وهي تُسقط زميلتها جنة على الأرض خلال سباق الدراجات، ووُصف هذا المشهد بأنه متعمد، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة كادت تؤدي إلى فقدان حياتها.

عبر حسابها على فيسبوك، قالت حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى للاعبة المصابة جنة، إن شقيقتها تعرضت لكسر في الكتف وتحتاج إلى علاج يمتد لأكثر من 45 يومًا، بالإضافة إلى فقدان مؤقت للذاكرة وكدمات في مختلف أنحاء الجسم.

وأشارت إلى إجراء أشعة على رأس شقيقتها وانتظار النتائج، نظرًا لاصطدامها بالرصيف وتعرضها لجروح في الرأس، مؤكدة أنه لم يتم توفير سيارة إسعاف مجهزة أو مسعف في مكان الحادث لشقيقتها.

كما قالت حبيبة: إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد لشقيقتها، بدليل أنها بعدما صدمتها بعنف، واصلت مسيرتها ولم تذهب لرؤيتها، والاطمئنان عليها، مشيرةً إلى، أنه تم عرض اللاعبة المتهمة على النيابة لسماع أقوالها، وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها لحين انتهاء التحقيقات. من جانبها، نفت شهد سعيد التهم الموجهة إليها، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

من جانبه، صرّح مصدر في الاتحاد المصري للدراجات، بأن «الواقعة حدثت بالفعل، وجرى التحرك تجاهها سريعاً لاتخاذ ما يلزم، وللحفاظ على البطولة بعيداً عن أي أمور أخرى»، وفقاً لصحيفة «الوطن» المحلية.

صحيفة الخليج