شويغو يوجه بزيادة تسليح العملية العسكرية في أوكرانيا





أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أن وزير الدفاع سيرجي شويجو قد أمر بتسليم المزيد من الأسلحة وبسرعة أكبر لعملية موسكو العسكرية في أوكرانيا. ونقلت الوزارة عن شويجو قوله في بيان نشر عبر تطبيق تليغرام: “من أجل الحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجوم… فمن الضروري زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة للقوات، وخاصة الأسلحة”.

وفي سياق الحرب الروسية في أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في قصف صاروخي روسي استهدف فجر الأربعاء مدينة أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا، حسب ما أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية. وصرح رئيس بلدية المدينة غينادي تروخانوف عبر منشور على تطبيق تليغرام: “هاجم العدو أوديسا بصواريخ بالستية، ونتيجة للهجوم، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح”. بينما أكد حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، في منشور على نفس التطبيق: “جارٍ تقديم كل المساعدات الطبية الضرورية للجرحى”.

وأضاف: «هناك أضرار على صعيد البنى التحتية المدنية»، من دون تحديد طبيعة ومكان وحجم هذه الأضرار.

وكان هجوم صاروخي روسي أسفر الاثنين، عن مقتل خمسة أشخاص في أوديسا، بحسب مسؤولين محليين.

وتكتسي موانئ المدينة الساحلية الكبيرة المطلّة على البحر الأسود أهمية كبرى للصادرات الأوكرانية.

صحيفة الخليج