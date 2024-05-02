شاهد بالفيديو .. “التراث النوبي” مرام تبدع في عملها الجديد “العالي العالي الشوق الشوق”





أبدعت المطربة المصرية “النوبية” مرام في أداء عملها الجديد “العالي العالي”، والذي تم تصويره في بيئة تراثية تعبر عن السكان النوبة في جنوب مصر.

واشتهرت الفنانة النوبية بأداء الأغاني السودانية “حبيبي تعال نتلم”، وقلبي دق لملك الجاز الأستاذ شرحبيل أحد.

وتتنقل الأغنية الجديدة بين مرافئ الفرح وتعكس مشاهد للسعادة وسط بيئة بسيطة غمرتها الضحكات والابتسامات.

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رصد وتحرير – “النيلين”