الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية





استقبل مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، بمكتبه ببورتسودان، والي ولاية سنار، توفيق محمد علي عبد الله وناقش الاجتماع آليات استخراج المعادن التي تزخر بها الولاية، بحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية ومدير الإدارة العامة لإدارة التعدين التقليدي.

قال مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة محمد طاهر عمر، إن ولاية سنار من الولايات الواعدة في مجال التعدين، معلناً عن تقديم كافة المساعدات لحكومة الولاية لإتمام عمليات المسح الجيولوجي بالتنسيق مع وزارة المعادن والهيئة العامة للابحاث الجيولوجية.

من جانبه كشف والي ولاية سنار توفيق محمد علي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن ولاية سنار من الولايات الغنية بالمعادن خاصة في الجبال الغربية ومنطقة جبل موية، مؤكداً جاهزية الولاية للتعاون مع الشركة في قضايا التعدين لدعم الاقتصاد وإضافة موارد أخرى لولاية سنار، وبشر ببداية العمل في قطاع التعدين قريباً.

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