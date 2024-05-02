حارس «المدفعجية» السابق: أرسنال لن يفوز باللقب لهذا السبب





يعتقد ينز ليمان، حارس مرمى أرسنال السابق البالغ من العمر 54 عامًا، أن فريقه لن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وأكد الحارس الذي كان جزءًا من فريق أرسنال الذي فاز باللقب بنسبة 100٪ قبل 20 عامًا أن المدرب ميكيل أرتيتا يبذل قصارى جهده ويقوم بعمل مميز، لكن الفريق الحالي يختلف كثيرًا عن الفريق السابق الذي كان لا يُهزم، حيث يتسم الفريق الحالي بالحذر والتباطؤ في التعامل مع الكرة.

وأوضح ينز ليمان أن اللاعبين في الوقت الحالي يقومون بالركض والضغط بشكل أكبر من فريقهم في الماضي، لكنهم لا يلعبون بالسرعة والدقة نفسها. وأشار إلى أنهم يلمسون الكرة 3 أو 4 مرات قبل التمرير، مما يعني أنهم يفتقرون إلى الجرأة والشجاعة في أسلوب اللعب. وفي نهاية المطاف، يعتقد ينز ليمان أن الفريق الذي يظهر الشجاعة والجرأة هو الذي ينجح في الفوز بالبطولات بشكل عام.

شعرت بخيبة أمل من طريقة خسارتهم أمام بايرن ميونيخ في أوروبا، لكن بعدها كانت ردة الفعل جيدة أمام تشيلسي وتوتنهام لكن كي تكون فريقاً كبيراً عليك حصد ألقاب. مرت 20 عاماً على آخر لقب وأتمنى أن يفوز أرسنال لكن اللقب ليس بأيديهم وهذه نقطة ضعف». واعترف ليمان بعدم استيعابه قرار استخدام المدرب الحارس دافيد رايا بدلاً من آرون رامسديل وقال: «لم أستوعب مطلقاً هذا القرار، إن كان لديك حارس إنجليزي يقدم أداء جيداً ومميزاً تجلب حارساً إسبانياً لم يسبق له اللعب بالبريميرليغ مكانه؟ هذا ليس منطقياً. الحارس أهم موقع في الفريق ولو كنت مكان رامسديل وبهذه السن لكانت ردة فعلي مختلفة لكن عندما تكبر بالسن الوضع يختلف».

صحيفة الخليج