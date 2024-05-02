مراقبة الطيور تعزز الصحة العقلية ..!





أظهرت دراسة حديثة قام بها باحثون أمريكيون من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية أن قضاء 30 دقيقة فقط في الأسبوع لمراقبة عصافير الدوري والزرزور والطيور يمكن أن يعزز الصحة العقلية ويقلل من حالات الضغط النفسي.

وأوضح البروفيسور لينكولن لارسون، الذي يعمل في الجامعة وهو الباحث الرئيسي للدراسة، قائلاً: “وجدنا أن الأشخاص الذين تم اختيارهم عشوائياً للانضمام إلى مجموعة مراقبة الطيور، شهدوا تحسنًا أكبر في رفاهيتهم مقارنة بالأشخاص الذين شملوا في مجموعة المشي في الطبيعة أو المجموعة الضابطة. وتدعم هذه النتائج العلاقة السببية بين مراقبة الطيور والصحة العقلية والرفاهية، مما يؤيد الأبحاث السابقة التي تظهر أن التعرض للطيور قد يكون له تأثير أكبر من الأشكال الأخرى للطبيعة”.

وأضاف: «شملت الدراسة 120 مشاركاً عشوائياً، طلب منهم إما مراقبة الطيور لمدة 30 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع لمدة خمسة أسابيع، أو المشي لنفس الفترة الزمنية كل أسبوع، أو مواصلة روتينهم المعتاد (المجموعة الضابطة)، وخضعوا لمراقبة مستويات صحتهم العقلية، وحالة الضيق قبل وبعد التجربة».

صحيفة الخليج