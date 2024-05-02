اقتصاد وأعمال

وزير الطاقة والنفط محيي الدين نعيم: دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد

2024/05/02
ذهب
ذهب

قال وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم بأن السودان لم يستغل سوى 20% من احتياطياته النفطية المعروفة لتوليد الطاقة والحكومة تسعى جاهدة لتعظيم الإنتاج بسبب ارتفاع الطلب.
– نلبي حالياً 40% من احتياجاتنا من الطاقة، ولدينا مبادرات في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء
– السودان لديه حقول غاز محتملة في البحر الأحمر، ويجري تحويل محطات الكهرباء للاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر
– لدينا احتياطي نفطي كبير في الشمال والتحدي الكبير الذي يواجهنا الآن هو التعاون مع اللاعبين القدامى أو الجدد في كل مكان، وليس لدينا أي مشاكل سياسية مع أي دولة
– دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد.
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الشرق للأخبار

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