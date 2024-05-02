وزير الطاقة والنفط محيي الدين نعيم: دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد





قال وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم بأن السودان لم يستغل سوى 20% من احتياطياته النفطية المعروفة لتوليد الطاقة والحكومة تسعى جاهدة لتعظيم الإنتاج بسبب ارتفاع الطلب.

– نلبي حالياً 40% من احتياجاتنا من الطاقة، ولدينا مبادرات في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء

– السودان لديه حقول غاز محتملة في البحر الأحمر، ويجري تحويل محطات الكهرباء للاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر

– لدينا احتياطي نفطي كبير في الشمال والتحدي الكبير الذي يواجهنا الآن هو التعاون مع اللاعبين القدامى أو الجدد في كل مكان، وليس لدينا أي مشاكل سياسية مع أي دولة