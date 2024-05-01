إعادة خدمات التأمين الصحي بالدويم الاسبوع المقبل





قام الدكتور ايمن احمد محمد الجزولي المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض اليوم بزيارة لمحلية الدويم شملت مستشفى الدويم التعليمي والوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحليه وذلك برفقة الدكتور الفاتح حران مدير إدارة التخطيط والبحوث والمعلومات والاستاذ منتصر بشير عثمان مدير إدارة التغطية السكانية وخدمات المشتركين و الاستاذ ماهر سيد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والاستاذ عبد الملك بشري مدير المكتب التنفيذي والدكتور محمد فيصل ضرار مدير قسم المعامل وقف خلالها على الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية لاستعادة خدمات التامين الصحي بالمراكز الصحية المباشرة التي تم ايقافها واستعادة الخدمة بمستشفي الدويم التعليمي واستعادة خدمة الاختصاصين المحليه.

وقال المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع الولاية في تصريح ل ( سونا ) ان هذه الزيارة تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تقوم بها الادارة التنفيذية لترتيب الأوضاع داخل مؤسسة التأمين الصحي والعمل على إستعادة جميع الخدمات بصورة تدريجيه ، وأكد اهتمام إدارته بإعادة العمل بالوحدة التنفيذية الدويم ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل ، وعقد وفد التأمين لقاءا مع مدير عام مستشفى الدويم التعليمي ومدير مستشفى الكلى.

وتم ترتيب كافة الاجراءات المتعلقة باستعادة الخدمات الطبية للتأمين الصحي داخل المستشفى ابتداءا من الأسبوع المقبل.

من جانبه قال دكتور محمد بشاره ناصر المدير العام لمستشفى الدويم التعليمي إن لقائه مع وفد الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بالولاية بحضور الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية الدويم كان مثمرا وتم فيه تبادل وجهات النظر والخطط المستقبلية للارتقاء بالخدمة الصحية التي يقدمها مستشفى الدويم التعليمي عبر التأمين الصحي.

وفي هذا الصدد أشاد الأستاذ محمد عبدالله مدير الوحده التنفيذية الدويم بالإدارة التنفيذية للتأمين الصحي لاهتمامها بعمليات إعادة الخدمات الصحية ، وقال إن إدارة الوحدة تعمل علي تأهيل كافة المراكز الصحية المباشرة والوصول لكل الاختصاصين بالمحلية والتعاقد معهم من أجل توفير كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها مواطن محلية الدويم.

هذا وبدأ قسم المعامل بالتأمين الصحي بصورة فعليه علي تفعيل نظام المتابعة والتحسين وتنفيذ خطة الخدمات المعملية بالتأمين الصحي لهذا العام حيث تم تنفيذ برنامج الصيانة الدورية الوقائية لمعامل الوحدة التنفيذية الدويم حيث تم تشغيل أجهزة السي بي سي بمركزي الحي السابع بالمعمل التشخيصي ومركز الحي العاشر.

إلى جانب تشغيل أجهزة بالمعمل التشخيصي و تنفيذ ورشة تدريبية لإختصاصي المختبرات الطبية بمعمل الحي السابع بواسطة الدكتور محمد دفع الله تمهيداً لإضافة أجهزة تشخيصية جديدة بالمعمل وإتاحة الخدمات المعملية رأسيا على مستوى معامل الوحدة التنفيذية الدويم.

سونا