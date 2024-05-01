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شاهد بالصورة والفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني وأحد مناصري قوات الدعم السريع نادر الهلباوي يخطف الأضواء بمقطع مثير مع حسناء “هندية” فائقة الجمال

2024/05/01
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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع الواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نجم “التيك توك” السوداني الشاب نادر الهلباوي, وهو في لحظات صفاء مع صديقته الهندية الحسناء.

ووفقاً لما أورد متابعون فإن الهباوي, يصنف نفسه من الداعمين والمناصرين لقوات الدعم السريع بالسودان, وذلك بسبب تغريداته وصور قادة الدعم السريع التي يقوم بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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