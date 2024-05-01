شاهد بالصور.. المودل والممثلة السودانية الحسناء هديل إسماعيل تشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة بأزياء قوات العمل الخاص





أثارت المودل الحسناء والممثلة السودانية الصاعدة هديل إسماعيل, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المودل الحسناء في جلسة تصوير وهي ترتدي أزياء شبيهة بأزياء قوات العمل الخاص بالسودان.

جمهور مواقع التواصل وبعد مشاهدته الصور انقسم في تعليقاته ما بين ساخر ومنتقد وما بين متغزل ومشيد بنجمة مسلسل (عصب هش) الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

ويرى المنتقدون أن الممثلة الصاعدة تتخلى دوماً عن الحشمة في إطلالاتها على مواقع التواصل, بينما يرى المتابعون لهديل إسماعيل, أنها نجمة شهيرة ولم تأتي ببدعة في ظهورها بهذه الإطلالة.

وزادوا على ذلك مؤكدين أن المودل قصدت من خلال الإطلالة وعلى الرغم من أنها قديمة وما قبل الحرب دعم القوات المسلحة في حربها ضد قوات الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين