شاهد بالفيديو.. قارئ باكستاني يرتل القرآن بصوت جميل على طريقة الشيخ السوداني الراحل نورين محمد صديق وينال إعجاب جمهور مواقع التواصل بالسودان





تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان “الترند” بعد أن حصل على أعلى نسبة مشاهدات عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع قارئ باكستاني وهو يرتل القرآن الكريم بصوت عذب وجميل وعلى طريقة الشيخ السوداني الراحل نورين محمد صديق.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي امتدح القارئ الباكستاني لجمال صوته وتأثره للمقرئ الراحل نورين محمد صديق.

ويشير محرر موقع النيلين أن شيخ نورين, يحظي بمحبة كبيرة في أوساط الشعب السوداني, وكان الشيخ قد رحل في نوفمبر من العام 2020 إثر حادث حركة وهو في طريق عودته من وادي حلفا.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين