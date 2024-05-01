شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية “لوشي” تغني أغنية الفنان محمد حماقي و “اللوايشة” يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز





عادت الإعلامية السودانية الحسناء ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الحسناء الملقبة باسم “لوشي” مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/reel/1154511185560220

وظهرت “لوشي” وهي تتفاعل مع أغنية الفنان المصري محمد حماقي, الشهيرة (خلاص بقت عادة يا حبيبي) والتي كانت ترددها إحدى المطربات الصاعدات.

الإعلامية الشهيرة انتزعت إعجاب جمهورها ومتابعيها الملقبين باسم “اللوايشة” والذين تغزلوا فيها بشكل كبير وشبهوها في إطلالتها بالممثلة المصرية الشهيرة ياسمين عبد العزيز.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين