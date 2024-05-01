شاهد بالصورة..حسناء الشاشة السودانية شهد المهندس تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل ببنطلون “الجينز” الضيق والمحذق وساخرون: (من خليتي الشاشة فكيتي العرش)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صورة حديثة للمذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الحسناء بإطلالة وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل.

حيث ظهرت مذيعة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة ببنطلون “جينز” ضيق ومحذق وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي كتب: (من خليتي الشاشة فكيتي العرش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين