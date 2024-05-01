وزير الخارجية السعودي يجري اتصالين مع البرهان وحميدتي

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مكالمتين هاتفيتين، الأولى مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، والثانية مع قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وتم خلال الاتصالين مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان وآثارها على الشعب السوداني، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.