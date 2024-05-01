وزير الخارجية السعودي يجري اتصالين مع البرهان وحميدتي
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مكالمتين هاتفيتين، الأولى مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، والثانية مع قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وتم خلال الاتصالين مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان وآثارها على الشعب السوداني، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.
وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية العمل على “حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة”، و”ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان”.
الشرق للأخبار
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