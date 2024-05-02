ملخص زيارة البرهان لمدينتي مروي ودنقلا بالولاية الشمالية

خلال زيارته للولاية الشمالية التي استمرت يومين، وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة مروي حيث كان في استقباله استقبالات رسمية وشعبية مهمة.

عقب وصوله، قام سيادته بزيارة قيادة الفرقة ١٩ مشاة في مروي، حيث تلقى شرحاً شاملاً حول الأوضاع العامة في الولاية الشمالية. وعبر عن رضاه وتقديره للجهود التي تبذلها القيادة في تأمين المنطقة، مشيداً بدعم وتضامن أهالي الولاية مع القوات المسلحة ومشاركتهم في جهود المقاومة الشعبية.

ثم قام القائد العام بجولة في سوق مروي، حيث اطلع على حركة التجارة وأسعار السلع، مبدياً اهتمامه بالحياة التجارية في المدينة. بعد ذلك، زار مدينة دنقلا، حيث عقد اجتماعاً مع حكومة الولاية واللجنة الأمنية المحلية، حيث استمع إلى شرح حول الوضع الأمني والاقتصادي في الولاية. وأجرى جولة تفقدية في سوق دنقلا، حيث فحص أوضاع السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.