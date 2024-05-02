ملخص زيارة البرهان لمدينتي مروي ودنقلا بالولاية الشمالية
خلال زيارته للولاية الشمالية التي استمرت يومين، وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة مروي حيث كان في استقباله استقبالات رسمية وشعبية مهمة.
عقب وصوله، قام سيادته بزيارة قيادة الفرقة ١٩ مشاة في مروي، حيث تلقى شرحاً شاملاً حول الأوضاع العامة في الولاية الشمالية. وعبر عن رضاه وتقديره للجهود التي تبذلها القيادة في تأمين المنطقة، مشيداً بدعم وتضامن أهالي الولاية مع القوات المسلحة ومشاركتهم في جهود المقاومة الشعبية.
ثم قام القائد العام بجولة في سوق مروي، حيث اطلع على حركة التجارة وأسعار السلع، مبدياً اهتمامه بالحياة التجارية في المدينة. بعد ذلك، زار مدينة دنقلا، حيث عقد اجتماعاً مع حكومة الولاية واللجنة الأمنية المحلية، حيث استمع إلى شرح حول الوضع الأمني والاقتصادي في الولاية. وأجرى جولة تفقدية في سوق دنقلا، حيث فحص أوضاع السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
ثم قام رئيس مجلس السيادة بزيارة الميناء البري للمدينة، حيث اطلع على سير العمليات هناك. وفي تصريح صحفي، أكد والي الشمالية أن حكومة الولاية تتخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الاقتصادي لجميع السودانيين، مشيراً إلى أن رئيس المجلس السيادي قد تفقد جهود الحكومة الولائية في تأمين حدود الولاية بالتعاون والتنسيق مع قيادة الفرقة ١٩ مشاة والقوات النظامية الأخرى، بالإضافة إلى دعم المقاومة الشعبية.
وأشار إلى أن حكومته تبذل جهودًا كبيرة في مراقبة الخلايا النائمة وإفشال مخططاتها لزعزعة الأمن والاستقرار في الولاية.
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة