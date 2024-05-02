والي الخرطوم يدعو بنك الخرطوم لاستكمال خدماته باستعادة خدمتي الإيداع والسحب

عُقِدَ يوم الأربعاء اجتماع برئاسة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، مع مديري فروع البنوك التي توقفت مؤخرًا عن العمل في الخرطوم، وهي: بنك الخرطوم، وبنك النيل، وبنك أمدرمان الوطني، والبنك الزراعي السوداني.

ناقش الاجتماع وسائل استئناف البنوك لخدماتها الكاملة للمواطنين، بما في ذلك الإيداع والسحب، وتسهيل الوصول لجميع الخدمات. أفاد ممثلو بنك النيل وأمدرمان بالإقبال الكبير على عمليات الإيداع والسحب وفتح الحسابات الجديدة.

وأكد ممثل البنك الزراعي ضرورة التواصل مع بنك السودان لزيادة سقف التمويل للمزارعين من مليون ونصف إلى خمسة ملايين جنيه. بينما أشار مدير فرع بنك الخرطوم إلى الطلب الكبير على خدمات البنك، مع الاحتياج المستمر لخدمات السحب والإيداع التي لم يتم توفيرها بعد.