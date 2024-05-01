والي الخرطوم يعلن موافقة البرهان على توصية اعلان حالة الطواريء بالخرطوم

قدم والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، شرحًا لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بالولاية بشأن قرار رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، المتعلق بالموافقة على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ.

أشار الوالي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار مراسيم ولاوائح لتنفيذ حالة الطوارئ، مع الموافقة على توصية الولاية بالتعامل مع الوجود الأجنبي الذي يشكل تهديدًا للأمن القومي، ومشاركة بعضهم في القتال إلى جانب المليشيات المتمردة. كما أكدت الولاية على التعاون مع وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين لمواجهة هذا التحدي.

تأكد الاجتماع من ضرورة التزام جميع الأطراف الأعضاء في اللجنة بتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها، حيث أكد الرئيس المناوب للجنة، إيهاب هاشم، أن معظم القرارات والتكليفات قد تم تنفيذها وأن العمل ما زال جاريًا لإنجاز النسبة المتبقية.

في سياق آخر، استمع الاجتماع إلى تقارير حول الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الأدوية الطارئة والأدوية للأمراض المزمنة. أفادت وزارة الصحة بتوفر هذه العلاجات، مع انقطاع بعض الأدوية بسبب توقف بعض الشركات المستوردة عن العمل.