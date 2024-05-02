وزير الخارجية السوداني يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية “لولوة”

السفير حسين عوض، الوزير المكلف بالخارجية، التقى يوم الثلاثاء بالسيدة لولوة الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية.

جرى اللقاء على هامش المنتدى الثالث للاقتصاد والتعاون العربي مع آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة، حيث تم بحث العلاقات الثنائية المتقدمة وسبل تعزيزها لصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قدم السيد الوزير شرحًا حول التطورات في السودان نتيجة لتمرد مليشيا الدعم السريع ومحاولتها الانقلابية وارتكابها جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والاعتداءات الجنسية والنهب والتخريب.

وأعرب الوزير عن شكره للحكومة القطرية على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لضحايا الحرب في السودان، مشيرًا إلى تطلع السودان للمشاركة القطرية في جهود إعادة الإعمار والتنمية لإصلاح ما أفسدته الحرب.