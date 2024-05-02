المدير العام لقوات الشرطة يترأس الاجتماع الدوري لهيئة إدارة الشرطة





قاد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين، المدير العام لقوات الشرطة، اجتماعًا دوريًا لهيئة إدارة الشرطة، بحضور مساعدي المدير العام وأعضاء هيئة الإدارة. وذلك يوم الاربعاء.

أوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد، المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، أن الاجتماع تناول مناقشة الهيكل التنظيمي لقوات الشرطة، وكيفية تعديله لضمان استيعاب كافة احتياجاتها خلال المرحلة القادمة. وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن توصيات وقرارات هامة تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية أداء قوات الشرطة في المستقبل، والتي تتطلب تبسيط الهيكل الإداري وتحسين أداء الشرطة بفعالية أكبر.

المكتب الصحفي لشرطة السودان