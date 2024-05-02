وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد قبائل الحلنقة بولاية كسلا

اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، وزير الداخلية المكلف، التقى بمكتبه يوم الأربعاء وفد قبائل الحلنقة بولاية كسلا، برئاسة الناظر مراد جعفر شكيلاي، ناظر عموم قبائل الحلنقة.

ووفقًا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة، أكد الوفد تجديد العهد بدعم وتأييد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، والتي تواجه المليشيا المتمردة وتسعى لتحقيق النصر، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة وتنظيم الهوية، ومعالجة قضية اللجوء في المنطقة. كما أشاد الوفد بالاهتمام الذي أبداه وزير الداخلية بكافة القضايا المطروحة، التي تأتي في سياق دعم استقرار المنطقة وتنميتها.