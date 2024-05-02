إسعاد يونس توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: بيحبوا بعض – شاهد الفيديو





أثناء ظهورها في معرض أبو ظبي للكتاب، أرادت الفنانة إسعاد يونس توجيه رسالة خاصة للفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي.

وفي رسالتها، قالت إسعاد يونس: “أرغب في أن أقول لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، اتهدوا بقى، اعملوا أي حاجة، مش مهم، المهم تكونوا سعداء مع بعضكم، لأن وجودكم مع بعض يسبب لنا قلقاً في حياتنا. والأمر في يد الله، والجميل في الأمر أنكم لا تزالون تحملون الحب والاحترام لبعضكم، وهذا أمر جيد جداً. نتمنى كل الخير لكما”.

يُذكر أن إسعاد يونس قد أنهت تسجيل حلقة خاصة مع ياسمين عبد العزيز ضمن برنامجها “صاحبة السعادة”، حيث كشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة بها، بما في ذلك أسباب انفصالها عن أحمد العوضي، وقد تصدرت هذه الحلقة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوطن نيوز