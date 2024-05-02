مصطفى بكري يعلن تأسيس مجلس اتحاد القبائل العربية





أعلن النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، عن تأسيس مجلس اتحاد القبائل العربية من أرض سيناء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى مسؤوليتهم الاجتماعية والوعي بالتحديات التي تواجه الوطن على كافة الأصعدة الاستراتيجية، وتأكيداً على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل في مسيرة الوطن ودعم مؤسساته.

وأوضح بكري خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، الذي نقلته شاشة “إكسترا نيوز”: “تمت فكرة تأسيس الاتحاد الذي يضم رموزاً وكيانات متعددة في مؤتمره التأسيس الأول، بهدف تلبية متطلبات المرحلة الراهنة وسعياً لتحقيق مجموعة من الأهداف.”

وأوضح من أهم أهداف تأسيس مجلس اتحاد القبائل العربية، خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية هدفه توحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة والعصور وهذا الوقت تحديدا.

الوطن نيوز