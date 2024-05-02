سميرة سعيد تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «كداب»





عبرت الفنانة سميرة سعيد عن موعد طرح أغنيتها الجديدة “كداب”، من خلال منشور نشرته على حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”. قامت بمشاركة صورة لبوستر الأغنية وعلقت عليها بالقول: “كداب غدا، كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس نادر حمدي، إخراج نضال هاني”.

يُذكر أن الفنانة سميرة سعيد كانت قد أصدرت مؤخرًا أغنية بعنوان “كان”، التي تعاونت فيها مع الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

كان

أيام ما كان جواك مكان بتدارى فيه

فين؟

شوف كنا فين ووصلنا فين

تنساني ليه

كان ايه خلانا

نمشي وننسانا

عايشين بالصورة

والروح مكسورة

بنموت جوانا

الوطن نيوز