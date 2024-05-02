فوائد مذهلة لعصير الطماطم بالجزر.. «هيخلصك من الدهون في دقايق»





هناك العديد من العادات التي يتجنبها أتباع الحميات الغذائية لتحقيق فقدان الوزن، منها تجنب تناول المشروبات الغذائية والنشويات والوجبات السريعة الدسمة، والتمرينات الرياضية المنتظمة. ومن بين هذه العادات، يبرز عصير الطماطم بالجزر كخيار يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون وتقليل امتصاص الكربوهيدرات.

الطماطم والجزر يُعتبران من الأطعمة اللذيذة التي تسهم في الحفاظ على رشاقة الجسم، كما أوضح الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ “الوطن”. وأشار إلى أنهما يحسنان مستوى الكوليسترول في الدم، ويساهمان في إذابة الدهون، ويتمتعان بالعديد من الفوائد الصحية.

الوطن نيوز