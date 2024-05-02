بعد انسحاب قواته.. الجيش الأميركي يعود إلى تشاد!





أعلن الجيش الأميركي يوم الأربعاء نيته العودة إلى تشاد خلال الشهر الجاري، لإجراء محادثات بشأن مراجعة الاتفاقية التي تسمح له بالاحتفاظ بقواته في هذا البلد، بعد انسحابها في وقت سابق هذا الشهر.

أعلنت الولايات المتحدة أيضًا نيتها سحب معظم قواتها، التي تضم حوالي 100 جندي، من تشاد بسبب شكوك الحكومة في شرعية عملياتها هناك.

جاء هذا الإعلان بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر بطرد جميع القوات الأميركية من أراضيه، مما أثر بشكل كبير على العمليات العسكرية الأميركية في منطقة الساحل، وهي منطقة واسعة تقع جنوب الصحراء الكبرى، حيث تنشط الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

وقال قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، مايكل لانغلي، للصحفيين خلال القمة السنوية الثانية للقوات البحرية الإفريقية في غانا، إن “انسحاب القوات الأميركية من تشاد من المتوقع أن يكون مؤقتا”.

وأشار لانغلي إلى أن تشاد أبلغت واشنطن بأنها تريد مواصلة الشراكة الأمنية بعد الانتخابات الرئاسية هناك.

وأضاف “سنعود لإجراء مناقشات في غضون شهر لنرى ما هي السبل وما يحتاجون إليه، حتى يتمكنوا من تعزيز بنيتهم الأمنية، وأيضاً ضد الإرهاب”.

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