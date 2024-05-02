السعودية تحظر تكبيل المتهمين عند القبض عليهم “إلا في حالات محددة”





أصدرت السلطات السعودية قرارًا ينص على منع تكبيل أو تقييد أي متهم أو مشتبه به بالأصفاد والقيود أثناء القبض عليه، باستثناء حالات محددة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية، تم الموافقة على تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تهدف إلى “حماية حقوق المتهم”.

وتضمن التعديل إضافة فقرة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، حيث تمنع تكبيل المتهم أثناء القبض عليه، ما لم يكن يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، أو يحاول الهروب.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي، ويقتصر على حالات محددة تتطلب ذلك.

ووفقا لصحيفة “المدينة” السعودية، فإن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة لا يجيز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً.

ونبهت إلى أن التوقيف أو السجن لا يكون إلا في الأماكن المخصصة، ويحظر “إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة”.

الحرة