كريستيانو يقود النصر لمواجهة الهلال في نهائي الكأس





كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، قاد فريق النصر لتحقيق الفوز على فريق الخليج بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت يوم الأربعاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بفضل أداءه الرائع، سجل “العالمي” هدفين من ثلاثة أهداف، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 والهدف الثاني في الدقيقة 57. أما الهدف الثالث للنصر فسجله ساديو ماني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء. فيما سجل هدف الخليج الوحيد فواز الطريس في الدقيقة 82.

بهذا الفوز، حجز النصر مكانًا في المباراة النهائية حيث سيلتقي مع الهلال، الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على اتحاد جدة بنتيجة 2-1.

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