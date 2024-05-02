النصر: رونالدو هنا من أجل إسعادنا





نادى النصر وجه رسالة إلى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد الانتصار على الخليج بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وسجل رونالدو هدفين في هذه المباراة، ليحقق الفريق مكانًا في المباراة النهائية أمام الهلال.

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع “إكس” صورًا لاحتفال رونالدو وعلق عليها: “كريستيانو رونالدو هنا لإسعادنا، بأي شكل يكون”. رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، سجل هدفين في الدقيقتين 17 و57 من المباراة، وبذلك وصل إلى 44 هدفًا مع الفريق في مختلف البطولات.

بعد هذا الأداء، ارتقى رونالدو للمركز الثاني في قائمة هدافي كأس الملك خلال النسخة الحالية، حيث يتساوى مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

فيما يتصدر قائمة هدافي المسابقة السنغالي ساديو ماني والمغربي عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد، والبلجيكي يانيك كاراسكو من الشباب، ولكل منهم 4 أهداف.

كووورة